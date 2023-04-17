الخصاونة يحدد عطلة عيد العمال يوم الأحد 30 نيسان الحالي

عمان 17 نيسان (بترا )- قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي أصدره اليوم الاثنين، تعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الأحد الموافق للثلاثين من نيسان الحالي احتفاء بيوم العمال العالمي الذي يُصادف يوم الاثنين الأول من أيار 2023 .

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