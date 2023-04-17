الأرصاد: أجواء معتدلة تسود أيام عيد الفطر المبارك

صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية،، رائد آل خطاب، إن تحليلات النماذج العددية لفترة العيد، تبين أن الأجواء اعتيادية بوجه عام مع تغيرات على درجات الحرارة، ما بين أيام العيد، مع توقع زخات مطر، مساء الإثنين المقبل، خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وفي التفاصيل، ذكر آل خطاب، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن أجواء يوم الجمعة المقبل، ستكون مستقرة لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، وفي حال ثبوت أول أيام العيد الجمعة، فإنه يستدعي مع صلاة العيد صباحا ارتداء ملابس مناسبة لدرجات الحرارة الصباحية المتدنية والتي تشعرنا بالبرد.

وتوقع آل خطاب بأن تسجل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان حول (21 درجة مئوية) أما المرتفعات الشمالية والجنوبية (18درجة مئوية) بينما في السهول والبادية (21 درجة مئوية) وفي الأغوار والعقبة والبحر الميت (31 درجة مئوية).

وأضاف أنه من المتوقع أن يطرأ يومي السبت والأحد، ارتفاع على الحرارة وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق دافئة في الأغوار والعقبة، والعظمى المتوقعة في العاصمة عمان حول (25 درجة مئوية) أما المرتفعات الشمالية والجنوبية (22 درجة مئوية) بينما في السهول والبادية (25 درجة مئوية) وفي الأغوار والعقبة والبحر الميت (35 درجة مئوية).

أما الاثنين، فذكر آل خطاب أن الأجواء ستبقى ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، دافئة في الأغوار والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل مع ساعات المساء والليل ونتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي، تساقط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة مع نشاط على الرياح الجنوبية خاصة في مناطق البادية، والتي تثير الغبار هناك.

وبين آل خطاب أن فترة الظهر والعصر هي الأنسب للتزاور خلال العيد، حيث إن الأجواء ليلاً وصباحاً ستكون باردة نسبيا، ودعا المواطنين الى متابعة النشرات الجوية اللاحقة التي تبين تفاصيل الأجواء أولا بأول، مهنئا الجميع بهذه المناسبة.

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