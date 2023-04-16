بالتزامن مع زيارة مرتقبة لإسماعيل هنية.. عباس يتوجه الى الرياض، غداً الاثنين، تلبيةً لدعوة رسمية من الملك السعودي !؟
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جرينتش+2 06:36
وزير الخارجية السوري يزور تونس غداً، تلبية لدعوة رسمية
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