تواصل الاشتباكات لليوم الثاني بالسودان، والموساد يعتبرها صراعاً على السلطة لن يؤثر على العلاقات مع إسرائيل
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جرينتش+2 02:01
ما هي الحـقيـقـة؟؟
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