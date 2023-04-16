قطر تخصص منصة “هيا” كبوابة موحدة لإصدار تأشيرات الدخول

أعلنت قطر، اليوم الأحد، إعادة إطلاق منصة “هيا”، لتصبح بوابة موحدة لإصدار التأشيرات السياحية للدخول إلى أراضيها.

وقال رئيس “قطر للسياحة” والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في مؤتمر صحفي بالدوحة: “منصة هيّا ستصبح البوابة المخصصة لجميع التأشيرات السياحية المطلوبة لدخول دولة قطر”.

وأضاف: “دولة قطر الوجهة الأكثر انفتاحا في تسهيلات منح التأشيرات في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة الثامنة عالميا”، مشيرا أن بلاده تسعى لجذب أكثر من 6 ملايين زائر سنوي بحلول 2030.

وأكد الباكر أن مواطني 95 دولة يمكنهم زيارة قطر دون تأشيرة مسبقة.

ولفت إلى أن دخول حاملي تأشيرات منصة “هيّا” سيكون عبر البوابات الإلكترونية لمطار حمد الدولي.

سعادة السيد أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: •مواطنو 95دولة يمكنهم زيارة #قطر 🇶🇦 دون تأشيرة مسبقة •السماح لحاملي تأشيرات"هيا" بالدخول عبر البوابات الإلكترونية لمطار حمد وخدمة "مسار التسجيل المسبق" الاختيارية للقادمين برًا#نديب_قطر pic.twitter.com/XLjFmAPWpj — نديب قطر (@NadeebQa) April 16, 2023