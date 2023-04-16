انفجار الأوضاع في السودان.. الجيش يسيطر على مداخل ومخارج الخرطوم، وحميدتي يغادر إلى مدينة الفاشر/ فيديو
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دراسة مؤلمة: غالبية الأسر المدعومة من صندوق المعونة تقترض لتأمين غذائها
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