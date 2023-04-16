تواصل الاشتباكات لليوم الثاني بالسودان، والموساد يعتبرها صراعاً على السلطة لن يؤثر على العلاقات مع إسرائيل
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جرينتش+2 02:01
“حماس” تناقض نفسها.. السنوار يشيد بايران وسوريا ومحور المقاومة، وابو مرزوق يسارع بالرد: “لسنا جزءاً من أي محور”
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