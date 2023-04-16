ارتفاع متواصل على درجات الحرارة اليوم الاحد وغدا وبعده

عمان – يطرا اليوم الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور بعض ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والفرصة مهيأة في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع هطول زخات من المطر ولاسيما في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الأربعاء، دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار وخصوصا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 13، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 30 – 15، وفي مناطق السهول 26 – 14، وفي الأغوار الشمالية 31 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 20، وفي البحر الميت 32 – 19، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.

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