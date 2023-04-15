وزارة الصناعة تؤكد وفرة الدجاج في السوق، وتحول 3 مولات مخالفة للقضاء

اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفرة الدجاج في السوق المحلي، بما في ذلك الدجاج الحب ” الكامل غير المقطع”، وأن فرق الرقابة على الأسواق تقوم بحملات مكثفة على المحلات التجارية .

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه ومن خلال الزيارات المكثفة للمحلات التجارية والمولات فقد تبين وحتى آخر تقارير ميدانية وردت من مراقبي الساعة الثالثة مساء اليوم توفر الدجاج بكميات كافية الى جانب الدجاج المقطع أو المجزأ ودجاج النتافات لتلبية احتياجات المواطنين .

وقالت الوزارة إنه تم رصد واقع كميات الدجاج وخاصة ” الحب ” وتوثيقها بالصور والفيديوهات الى جانب المتابعة مع الشركات المنتجة لتزويد المحلات والمولات باحتياجاتها من الدجاج وهو ما تم بالفعل .

وأكدت الوزارة استمرارها بحملات الرقابة على السوق والوقوف على كميات الدجاج المطروحة ومعالجة أي نقص يحدث في ” الدجاج الحب ” واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وقالت ان كوادر الرقابة على الأسواق في الوزارة قد ضبطت، اليوم السبت، أحد المولات الكبرى يمتنع عن بيع الدجاج رغم توفره، ليرتفع عدد المولات المخالفة لثلاثة مولات في يومين.

وقالت مصادر في الوزارة، إنه سيتم تحويل المخالفات إلى الجهات القضائية حسب القانون، مشيرة إلى أن عدد المخالفات بلغ منذ بداية رمضان 571 مخالفة، منها 106 لعدم الالتزام بالسقوف السعرية، ومخالفتان للامتناع عن بيع مواد أساسية.

وكانت الوزارة أعلنت، يوم أمس الجمعة، أنه قد تبين من خلال الجولات الصباحية على الأسواق، وجود نقص واضح في الدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات، حيث أوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، بتكثيف الحملات الرقابية، مؤكدا أنه في حال استمر النقص سيتم تحديد سقوف سعرية للدجاج المباع للمطاعم والفنادق بـ 190 قرشا للدجاج الطازج.