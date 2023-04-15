أنفجار الأوضاع في الخرطوم.. اشتباكات بين الجيش السوداني برئاسة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 05:22
وزارة الصناعة تؤكد وفرة الدجاج في السوق، وتحول 3 مولات مخالفة للقضاء
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني