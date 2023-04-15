أنفجار الأوضاع في الخرطوم.. اشتباكات بين الجيش السوداني برئاسة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي/ فيديو
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جرينتش+2 05:22
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين المقيمين في السودان
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