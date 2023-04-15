وزارة الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين المقيمين في السودان

عمّان 15 نيسان (بترا)- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في الخرطوم، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في السودان، في ظل التطورات الأمنية الجارية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن السفارة الأردنية في الخرطوم أنشأت غرفة عمليات لمتابعة أي ملحوظة أو استفسار من الأردنيين المقيمين في السودان، وعلى مدار الساعة، وأن السفارة، ومن خلال قاعدة البيانات الموجودة لديها، تقوم بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين هناك ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.

وتدعو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للسودان، وفي ضوء الأحداث التي تشهدها البلاد، إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة و الحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية هناك، وإلى عدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة مع السفارة الأردنية في الخرطوم على رقم الخط الساخن الخاص بالسفارة 00249901699416

أو 00249915491874

أو من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم

00962795497777

والبريد الإلكتروني ([email protected]).

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