يتوقع الكثيرون اندلاع حرب عالمية. في الواقع ، بعض الجماعات تستعد لذلك. لكن الدول منطقية ، وفي الواقع ، تتصور بدلاً من ذلك انفصالًا وديًا ، وتقسيم العالم إلى عالمين مختلفين ، أحدهما أح.ادي القطب والآخر متعدد الأقطاب. ربما نشهد بالفعل سيناريو ثالثًا: “الإمبراطورية الأمريكية” لا تكافح في فخ ثيوسيديدس ، إنها تنهار مع موت منافسها السوفيتي السابق.

يدعو “شتراوسيون” الأمريكيون ، و “القوميون المتكاملون” الأوكرانيون ، و “الصهاينة التحريفيون” الإسرائيليون ، و “العسكريون” اليابانيون إلى حرب معممة. إنهم وحدهم تمامًا وليسوا حركات جماهيرية. ولا توجد دولة في الوقت الحالي تشرع في هذا المسار.

ألمانيا التي تمتلك 100 مليار يورو وبولندا بأموال أقل بكثير تعيد تسليحها بشكل كبير. لكن لا يبدو أن أي منهما حريص على مواجهة روسيا.

تستثمر أستراليا واليابان أيضًا في التسلح ، لكن لا يوجد لدى أي منهما جيش مستقل.

لم تعد الولايات المتحدة قادرة على تجديد القوة البشرية لجيوشها، ولم تعد قادرة على صنع أسلحة جديدة. إنهم يكتفون بإعادة إنتاج تلك الموجودة في الثمانينيات على سلسلة ، لكنهم يحتفظون بالسلاح النووي.

لقد قامت روسيا بالفعل بتحديث جيوشها وتنظم لتجديد الذخيرة التي تستخدمها في أوكرانيا وإنتاج كميات كبيرة من أسلحتها الجديدة التي لا يمكن لأحد أن ينافسها. في غضون ذلك تعيد الصين تسليحها للسيطرة على الشرق الأقصى، وفي نهاية المطاف لحماية طرق التجارة. تعتبر الهند نفسها قوة بحرية.

لذلك من الصعب معرفة من يرغب ومن يستطيع أن يشن حربًا عالمية.

على عكس خطابهم ، لا يستعد القادة الفرنسيون على الإطلاق لحرب شديدة الحدة . يخطط قانون البرمجة العسكرية ، الذي تم وضعه لمدة عشر سنوات ، لبناء حاملة طائرات نووية ، لكنه يقلل من الجيش. إنها مسألة إعطاء الذات وسيلة الإسقاط ، ولكن ليس الدفاع عن الأرض. تستمر باريس في التفكير كقوة استعمارية بينما يصبح العالم متعدد الأقطاب. إنها كلاسيكية: الجنرالات يستعدون للحرب السابقة ويتجاهلون حقيقة الغد.

يطبق الاتحاد الأوروبي “البوصلة الاستراتيجية” الخاصة به. تنسق المفوضية الاستثمارات العسكرية للدول الأعضاء فيها. من الناحية العملية ، يلعبون جميعًا اللعبة ، لكنهم يسعون وراء أهداف مختلفة. وتحاول المفوضية من جهتها السيطرة على قرارات تمويل الجيوش التي كانت تعتمد حتى الآن على برلماناتها الوطنية. هذا من شأنه أن يبني إمبراطورية ، لكن لن يعلن حربًا شاملة.

من الواضح أن الجميع يلعبون لعبة ، لكن باستثناء روسيا والصين ، لا أحد يستعد لحرب شديدة الحدة. بدلاً من ذلك ، نشهد إعادة توزيع البطاقات. ترسل واشنطن ، هذا الشهر ، إلى أوروبا ، ليز روزنبرغ وبريان نيلسون ، وهما متخصصان في الإجراءات القسرية أحادية الجانب ، بهدف إجبار الحلفاء على الانصياع. وكما قال الرئيس السابق جورج بوش الابن أثناء الحرب على الإرهاب: “من ليس معنا فهو ضدنا!” “.

ليز روزنبرغ كفؤة وعديمة الضمير. إنها هي التي أركعت الاقتصاد السوري على ركبتيه ، وحكمت على ملايين الناس بالبؤس لأنهم تجرأوا على مقاومة وهزيمة وكلاء الإمبراطورية.

لقد فشل خطاب جورج بوش الابن في هوليوود الغربي عن الأخيار والأشرار مع تركيا ، التي شهدت بالفعل محاولة الانقلاب عام 2016 وزلزال عام 2023. تدرك أنقرة أنه ليس لديها ما تتوقعه من واشنطن وتتجه بالفعل إلى شنغهاي منظمة التعاون. ومع ذلك ، يجب أن ينجح نفس الخطاب مع الأوروبيين الذين ما زالوا مفتونين بقوة الولايات المتحدة. بالطبع هذه القوة في حالة انحطاط ، وكذلك الأوروبيون. لذلك لم يتعلم أحد درسًا من التخريب الذي تعرضت له خطوط أنابيب الغاز الروسية – الألمانية – الفرنسية – الهولندية ، نورث ستريم . لم يكتف الضحايا بإلقاء اللوم على الضربة دون قول أي شيء ، ولكنهم على وشك الحصول على عقوبات أخرى عن جرائم لم يرتكبوها.

لذلك يجب تقسيم العالم إلى كتلتين ، من ناحية القوة العظمى للولايات المتحدة وتوابعها ، ومن ناحية أخرى العالم متعدد الأقطاب. في عدد من الدول ، يجب أن يكون هذا النصف ونصف ، ولكن من حيث عدد السكان ، 13 ٪ فقط للكتلة الغربية مقابل 87 ٪ للعالم متعدد الأقطاب.

لم تعد المؤسسات الدولية قادرة على العمل. يجب أن تقع في الخمول أو يتم حلها. الأمثلة الأولى التي تتبادر إلى الذهن هي الخروج الفعلي لروسيا من مجلس أوروبا والمقاعد الفارغة لأوروبا الغربية في مجلس القطب الشمالي خلال عام الرئاسة الروسية. لم يعد لدى المؤسسات الأخرى أسباب كثيرة للوجود ، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ، التي كان من المفترض أن تنظم الحوار بين الشرق والغرب. فقط ارتباط روسيا والصين بالأمم المتحدة يجب أن يحافظ عليه على المدى القصير ، والولايات المتحدة تفكر بالفعل في تحويل المنظمة إلى هيكل مخصص حصريًا لدول الحلفاء.

يجب على الكتلة الغربية أن تعيد تنظيم نفسها. حتى الآن ، كانت القارة الأوروبية تحت سيطرة ألمانيا اقتصاديًا. من أجل التأكد من أن ألمانيا لن تقترب أبدًا من روسيا ، تريد الولايات المتحدة أن تكتفي برلين بغرب القارة وتترك المركز في أيدي وارسو. لذلك تقوم ألمانيا وبولندا بتسليح نفسيهما لفرض نفسيهما في مناطق نفوذ كل منهما ، ولكن عندما يتلاشى النجم الأمريكي ، سيقاتل كل منهما الآخر.

خلال سقوطها ، تخلت الإمبراطورية السوفيتية عن حلفائها وأتباعها. نظرًا لعدم قدرته على حل المشكلات ، توقف الاتحاد السوفيتي أولاً عن دعم كوبا اقتصاديًا ، ثم خذل أتباعه في حلف وارسو ، وانهار في النهاية على نفسه. نفس العملية تبدأ اليوم.

حرب الخليج الأولى للولايات المتحدة ، وهجمات 11 سبتمبر وعدد لا يحصى من الحروب في الشرق الأوسط الكبير ، وتوسيع حلف شمال الأطلسي ، والصراع الأوكراني ، لم يوفر للإمبراطورية الأمريكية سوى ثلاثة عقود من البقاء. كان مدعومًا من منافسه السوفيتي السابق. لقد فقدت الغرض من حلها. حان الوقت للاختفاء أيضًا.

*مستشار سياسي ورئيس شبكة فولتير الفرنسية