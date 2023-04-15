النادي الفيصلي ينهي عقد مديره ثامر العدوان بالتراضي

عمان 15 نيسان(بترا) – وافق مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم على إنهاء عقد مدير النادي ثامر العدوان وبالتوافق بين الطرفين.

وأشار الفيصلي في خبر على صفحته الرسمية على الفيسبوك ان مجلس إدارة النادي قدم الشكر والتقدير للعدوان على جهوده التي قدمها في خدمة النادي خلال السنوات الماضية والمتمثلة بوجوده كعضو مجلس إدارة سابقاً و مدير إداري للفريق الأول لكرة القدم لفترات طويلة.

وأعلن النادي ان موعدا سيحدد لتكريم العدوان من قِبل مجلس إدارة النادي على جهوده في خدمة النادي الفيصلي.

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