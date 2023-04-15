انفجار الأوضاع في السودان.. الجيش يسيطر على مداخل ومخارج الخرطوم، وحميدتي يغادر إلى مدينة الفاشر/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 10:14
النادي الفيصلي ينهي عقد مديره ثامر العدوان بالتراضي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني