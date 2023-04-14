أجواء مشمسة وارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة وغدا وبعده

عمان – يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في شرق المملكة، وفي ساعات ما بعد العصر هناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19- 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 9، وفي مرتفعات الشراة 16 – 8، وفي مناطق البادية 23 – 11، وفي مناطق السهول 20 – 13، وفي الأغوار الشمالية 25 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 19، وفي البحر الميت 27 – 18، وفي خليج العقبة 29 – 20 درجة مئوية.

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