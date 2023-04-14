"الخميني" يُرغم إسرائيل اليوم الجمعة "يوم القدس العالمي" على اغلاق المجال الجوي ورفع حالة التأهب على جميع الجبهات
أهم العناوين
جرينتش+2 12:58
أجواء مشمسة وارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة وغدا وبعده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني