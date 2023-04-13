16.834 مليار دولار احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية لنهاية آذار

بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حتى نهاية شهر آذار الماضي 16.834 مليار دولار، بارتفاع قرابة 211 مليون دولار، مقارنة مع نهاية شهر شباط من العام الحالي، الذي بلغت فيه الاحتياطيات 16.623 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات بواقع 7.4 أشهر.

وتظهر البيانات انخفاض احتياطي العملات الأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.5%، حيث وصلت 17.26 مليار دولار في نهاية العام 2022.

وفي المقارنة السنوية، فإن احتياطي العملات الأجنبية في شهر آذار من العام الماضي كانت 17.97 مليار دولار، بانخفاض يبلغ قرابة 1.14 مليار دولار مقارنة مع آذار الحالي الذي بلغ 16.834 مليار دولار.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.