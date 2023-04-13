في بيان مشترك.. سورية والسعودية تعربان عن ترحيبهما باستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين
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16.834 مليار دولار احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية لنهاية آذار
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