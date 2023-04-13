في بيان مشترك.. سورية والسعودية تعربان عن ترحيبهما باستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين
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هل خرج الشرق الأوسط بالفعل من دائرة النفوذ الأمريكي؟
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