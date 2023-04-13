نصر الله: المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس من أهم العوامل الحاسمة في الصراع مع العدو الصهيوني
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جرينتش+2 09:21
نصر الله: المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس من أهم العوامل الحاسمة في الصراع مع العدو الصهيوني
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