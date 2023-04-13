مشهد وجداني رمضاني.. تصوير جوي بديع للحرم المكي الشريف من زوايا ربما لم تبصرها من قبل

سبحان الله.. تصوير جوي بديع للحرم المكي الشريف من زوايا تهز الوجدان، ربما لم تبصرها من قبل..

تصوير جوي للحرم المكي الشريف من زوايا ربما لم تراها من قبل. pic.twitter.com/nSEmoeUpbI — إياد الحمود (@Eyaaaad) April 11, 2023