في بيان مشترك.. سورية والسعودية تعربان عن ترحيبهما باستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين
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جرينتش+2 01:14
مشهد وجداني رمضاني.. تصوير جوي بديع للحرم المكي الشريف من زوايا ربما لم تبصرها من قبل
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