الصحفي المرموق سيمور هيرش: هذا ما قاله لي مسؤول في الاستخبارات الأمريكية عن فساد زيلينسكي وحاشيته وجنرالاته
أهم العناوين
جرينتش+2 08:13
أجواء ماطرة بشمال ووسط المملكة اليوم الخميس ومشمسة غدًا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني