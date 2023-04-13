أجواء ماطرة بشمال ووسط المملكة اليوم الخميس ومشمسة غدًا

عمان – تبقى الأجواء، اليوم الخميس، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة والمناطق الشرقية، وتكون غزيرة أحيانا في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة وكذلك أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد التي قد تكون كثيفة في بعض المناطق.

وتؤدي هذه الأجواء إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشمالية الشرقية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات مع هطول الأمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غد الجمعة، مستقرة في المناطق كافة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ولتسود أجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ودافئة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 3، وفي مرتفعات الشراة 8 – 2، وفي مناطق البادية 18 – 8، وفي مناطق السهول 15 – 7، وفي الأغوار الشمالية 20 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 15، وفي البحر الميت 22 – 13، وفي خليج العقبة 24 – 15 درجة مئوية.

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