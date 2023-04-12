وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر إثر تدهور مركبة في إربد اليوم الاربعاء

عمان – تعاملت فرق الدفاع المدني المتخصصة في مديرية دفاع مدني غرب إربد، ومديرية الشرطة مع حادث تدهور مركبة بمنطقة الوسطية شارع الستين، مساء اليوم الاربعاء..
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه نتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر، حيث قامت كوادر الإسعاف بإخلاء الوفيات ونقل الإصابة إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.
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