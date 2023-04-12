الصحفي المرموق سيمور هيرش: هذا ما قاله لي مسؤول في الاستخبارات الأمريكية عن فساد زيلينسكي وحاشيته وجنرالاته
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وفاة طفل وإصابة 9 آخرين إثر حريق شب في منزل بالزرقاء
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