وفاة طفل وإصابة 9 آخرين إثر حريق شب في منزل بالزرقاء

الزرقاء – تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني الزرقاء، اليوم الاربعاء، مع حريق شب في منزل بمحافظة الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه نتج عن الحريق وفاة طفل؛ نتيجة إصابته بحروق بالغة في الجسم وإصابة 9 آخرين بضيق في التنفس، جراء استنشاقهم الغازات المنبعثة عن الحريق، حيث تم إخلاء الوفاة، ونقل الإصابات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، لتلقي العلاج اللازم، وجرى فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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