الصحفي المرموق سيمور هيرش: هذا ما قاله لي مسؤول في الاستخبارات الأمريكية عن فساد زيلينسكي وحاشيته وجنرالاته
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جرينتش+2 10:20
محلل عسكري إسرائيلي: ما حلم به نتنياهو تبخر، ولكن ما خشيه تحقق عبر وحدة جبهة ايران وحماس وحزب الله
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