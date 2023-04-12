مجلس النواب يوقف تجميد عضوية النائب حسن الرياطي

عمان – قرر مجلس النواب الموافقة على إيقاف تجميد عضوية النائب حسن الرياطي، اعتبارا من نهاية الدورة العادية الحالية للمجلس، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الأربعاء.

وقال الصفدي، خلال الجلسة، إن هناك مذكرة نيابية تطالب بايقاف قرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي، موضحا بأن القرار سيكون اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة العادية الثانية للمجلس التي تصادف منتصف أيار المقبل.

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