محور المقاومة يدفع إسرائيل للوقوف على قدم واحدة.. تأهب أمني، ونشر منظومات القبة الحديدية في جميع أنحاء الكيان
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جرينتش+2 12:30
فضح برنامج تجسس اسرائيلي جديد يستهدف الصحافيين والسياسيين
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