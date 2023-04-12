مدير أعمال شيرين يستشيط غضباً بعد السخرية السعودية منها/ فيديو

استشاط إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب غضبا، بعد تقليد الأخيرة بشكل ساخر في برنامج “استديو 23” المذاع عبر شاشة MBC.

وكانت الحلقة الـ 20 من البرنامج، التي عُرضت أمس الثلاثاء، قد شهدت تقليد الفنانة السعودية ريما عبدالله للنجمة المصرية، بعد أن أدت أغنيتها “جرح تاني” مع تغيير في كلماتها وعنوانها.

وقال مدير أعمال شيرين في تغريدة له عبر “تويتر”: “اللي هقولوا ده رأي شخصي: عيب جداً على قناة محترمة زي MBC ان يطلع حاجة زي كده على فنانة كبيرة وعظيمة زي شيرين، وده تنمر وقلة أدب”، مضيفا: “أما كمدير أعمالها فأكيد هناخد الإجراء اللازم على طول!”.

كما ذكر في تصريحات صحفية أنه سيقابل محامي شيرين لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الإساءة بحق الفنانة.

وتصدر مقطع الفيديو الخاص بالسخرية من شيرين مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه ظهرت ريما عبدالله في جلسة عربية، وبجانبها مجموعة من السيدات، وأدت أغنية “ضرب تاني” والتي جاء في كلماتها: “ضرب تاني، هو قلبي لسا طاب من الأولاني، أروحلو تاني، هو قلبي ينسى ضربو الأولاني .. وقعت مرة وقمت، من السرير تاني، ضربني مرة وقلت، ضرب الحبيب غالي، من النهارده، مافيش إدمان، مافيش ألوان، من النهارده، شرب مافيش دا كمان، مافيش يا زمان، من النهارده مافيش قعدات، مافيش أصحاب، من النهار دا مافيش إدمان، مافيش أصحاب، والله يعوّض عالأيام وعالليالي”.

وانتهى مقطع الفيديو بقدوم مقلد شخصية “حسام حبيب” زوج شيرين ليجلس بجانبها ويمسك يدها ويهربا معا.

وكان العديد من محبي الفنانة قد هاجمو تقليد شيرين بهذه الطريقة، والاستهزاء من الظروف الصحية والمشاكل العائلية التي تمر بها مع زوجها.

كما انتقد الفنان المصري مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان، هذا التقليد، وعلق: “هو إيه العبث ده ؟؟؟ حاجة في منتهى قلة الإحترام و السخافة صراحة”.