تجاوباً مع مبادرة الرئيس سعيد بتعيين سفير في دمشق.. سورية تقرر إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها

دمشق- سانا

أعلنت سورية وتونس في بيان مشترك، اليوم الاربعاء، أنه تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق، فقد قررت سورية إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها.

وقال البيان، الذي تلقت سانا نسخة منه: تجاوباً مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة.

وأضاف البيان: حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريساً لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سورية بتونس، وإعلاءً لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين.