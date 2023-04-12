القبض على احدى سارقتين ظهرتا بفيديو في متجر بعمان

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ سيدة تقدّمت بشكوى للبحث الجنائي بتعرّضها للنشل وسرقة مبلغ 800 دينار منها، أثناء وجودها داخل أحد المحال التجارية شمال العاصمة .

وهو ما ظهر وأكّده فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر امرأتين مجهولتين قامتا بالسرقة من داخل المحل.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات حُددت هوية السارقتين وأُلقي القبض على إحداهما، وهي من جنسية عربية والبحث جارٍ عن الأخرى.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع وفي مثل هذه الأيام مع وجود اكتظاظ داخل المحال التجارية أخذ الحيطة والحذر أثناء التسوّق، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة، والإبلاغ مباشرة عن أيّة سرقات أو محاولات سرقة عبر هاتف الطوارئ الموحد (911) .