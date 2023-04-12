الحرية للاسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 67 يوماً

رام الله – قال نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الاربعاء، إنّه وبدخول الأسير الشيخ خضر عدنان يومه الـ (67) في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله، يكون هذا الإضراب أطول إضراب يخوضه على مدار مجموع سنوات اعتقاله الماضية، والتي خاض فيها قبل ذلك خمس إضرابات، وهذا الإضراب السّادس.

وأكّد نادي الأسير، أنّ كل ساعة تمر على إضراب الأسير عدنان تتضاعف المخاطر على مصيره، وحياته، في ظل الأعراض الخطيرة التي يواجهها، خاصّة أنّ إدارة السّجون ترفض حتّى اليوم نقله إلى المستشفى، وتواصل احتجازه في (عيادة سجن الرملة) ، كما ويرفض الأسير عدنان إجراء الفحوص الطبيّىة، وأخذ المدعمات حتّى اليوم، وفقط يعتمد على الماء كجزء من معركته، التي يطالب فيها حرّيّته وإنهاء اعتقاله.