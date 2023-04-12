ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 106.5% حتى صباح اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة المياه والري، إن حجم الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم، ارتفع إلى 106.5 بالمئة من المعدل السنوي العام البالغ 8.1 مليار م3، مشكلا 134 بالمئة من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية في عجلون 15.6 ملم.

وأوضحت أن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 78.5 بالمئة من المعدل العام، وأن الأمطار شملت معظم مناطق المملكة.

وأضافت، أن السدود دخلها مليون متر مكعب لترفع التخزين إلى 121 مليون م3، بنسبة 43 بالمئة من طاقتها الكلية البالغة 280.759 مليون م3.

وقالت، إن معدل الهطول المطري خلال الساعات الـ 24 الماضية، سجل في عمان 3.7 ملم، البلقاء 6.6 ملم، مادبا 4.8 ملم، الزرقاء 1.5 ملم، جرش 4.8 ملم، المفرق 1.9 ملم، اربد 4.7 ملم، عجلون 12 ملم، الكرك 3.4 ملم، الطفيلة 5.6 ملم، معان 2.1 ملم، العقبة 0.7 ملم.

وأشارت، إلى أن نسبة الهطول إلى المعدل طويل الأمد، ارتفعت في معظم المناطق، حيث سجلت في محافظة العقبة 270.4 بالمئة، معان 200.2 بالمئة، اربد 111.2 بالمئة، الزرقاء 108.66 بالمئة، المفرق 93.7 بالمئة، السلط 86.3 بالمئة، عمان نحو 83.9 بالمئة، عجلون 81.4 بالمئة، جرش 55.7 بالمئة، مادبا 62.3 بالمئة، الكرك 63.5 بالمئة، الطفيلة 67.9 بالمئة والشوبك 56.7 بالمئة.

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