محور المقاومة يدفع إسرائيل للوقوف على قدم واحدة.. تأهب أمني، ونشر منظومات القبة الحديدية في جميع أنحاء الكيان
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ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 106.5% حتى صباح اليوم الأربعاء
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