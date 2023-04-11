وكالة “بلومبرغ” الأمريكية: السعودية تقود جهوداً حثيثة لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية رغم إعتراض لندن وواشنطن

" المجــد".. ٢٩ عاماً من الرباط في رحاب القومية العربية ومُقتضيات المشروع الوحدوي النهضوي// بقلم: فهد الريماوي
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