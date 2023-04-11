شكرا لله.. المنخفض الجوي الأخير يرفع الموسم المطري إلى 105%

عمان – قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، إن المنخفض الجوي الأخير، رفع المعدل السنوي من الهطول إلى 105بالمئة، مقارنة مع 78.5 بالمئة لنفس الفترة للموسم الماضي.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حجم التخزين الكلي في السدود حتى صباح اليوم، بلغ 120مليون متر مكعب بنسبة 42.77 بالمئة من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280.7 مليون متر مكعب.

وأضافت، أن السدود الرئيسية دخل إليها نحو نصف مليون متر مكعب خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما دخلت كميات جيدة إلى عدد من السدود والحفائر الصحراوية في مناطق البادية والمناطق الشرقية.

وحول كميات الهطول، قالت سلطة وادي الأردن، إن محافظة معان سجلت أعلى هطول، أعلاها في الراجف 25.6 ملم، وسجلت المحافظة معدلا عاما للهطول بلغ 17.3 ملم، الطيبة الجنوبية 25.4 ملم، بير الدبغات 22.3، قرين 20.9 ملم ،الشوبك 19.6 ملم ، الجفر 10.4 ملم.

وفي محافظة الطفيلة، سجلت بمعدل 11,5 ملم، أعلاها في الرشادية 19.8 ملم ، القادسية 11.8ملم ، الحسا 10.7 ملم ، الطفيلة 9.4 ملم ، العيص 8.9 ملم ، عابور 8.5 ملم.

أما محافظة الكرك، فسجلت 4.4 ملم أعلاها في الربة 7.5 ملم ، محي 7.2 ملم ، جدعا 6 ملم ،عي 5.9 ملم ، الطيبة 5.1 ملم ، حمود 3.2 ملم، القطرانة -سواقة 2.7 ملم ، القصر 1.6 ملم.

محافظة العقبة، سجلت 5.6 ملم، أعلاها في منطقة رحمة 15.5 ملم ، وادي موسى 10.5 ملم ، حميمة 5.7 ملم ، القويرة 0.6 ملم ، مدينة العقبة 0.5 ملم .

أما محافظة العاصمة، فقد سجلت 8.1 ملم أعلاها في خان الزبيب /جنوب المطار 14.1 ملم ، بيادر وادي السير 11.4 ملم، ناعور 10.3 ملم ، سحاب 9.8 ملم ،الحمر 7.8 ملم، قصر طوبا 8.4 ملم، الجبيهة 7.5 ملم ، الموقر 6 ملم ، الجيزة 5.9 ملم، فيما سجلت محافظة البلقاء 5 ملم أعلاها في أم جوزة 10.1 ملم، السلط 7.4 ملم ، البقعة 6.2 ملم، الصبيحي 4.8 ملم، عيرا 3.1 ملم ،الكفرين 2.8 ملم ، الشونة الجنوبية 1.4 ملم.

محافظة مادبا، 8.1 ملم أعلاها في مادبا 12.2 ملم ، الجديدة 10.8 ملم، المشقر 10.6 ملم ، حسبان 10 ملم، الوالة 7.4 ملم ، ذيبان 7 ملم ، ماعين 6.6 ملم ، أم العمد 6 ملم ، مليح 5.4 ملم ، أم الرصاص 5 ملم، فيما سجلت محافظة الزرقاء 2.8 ملم، أعلاها في العمري 4 ملم، الرصيفة 3.5 ملم، الزرقاء 3 ملم ، الخربة السمرا 3 ملم، النواصيف 2.8 ملم ، الأزرق 2.6 ملم، العالوك 1.9 ملم ، السخنة 1.5 ملم.

محافظة جرش، 3.9 ملم أعلاها في برما 5.3 ملم ، سوف 5.2 ملم ، دبين والكتة 4.3 ملم ، ثغرة عصفور 3.6 ملم ، قفقفا 3.4 ملم.

وسجلت محافظة المفرق، 3 ملم أعلاها في الخالدية 14.5 ملم ، دير الكهف 4.1 ملم ، المدور 2.9 ملم ، صبحا 2.8 ملم، أم الجمال 2.5 ملم ، المفرق 2.4 ملم ، رحاب 1.9 ملم ، حوشا 1.7 ملم ،بلعما 1.6 ملم، الرويشد 1.4 ملم، الصفاوي 1.2 ملم.

محافظة إربد، سجلت معدل 1 ملم أعلاها في الرمثا 5.3 ملم ، الحصن 1.6 ملم، الطرة 1.1 ملم ، كفر أسد 1 ملم، الباقورة 0.9 ملم ، إربد 0.6 ملم ، خرجا 0.2 ملم.

محافظة عجلون، سجلت معدل 4.7 ملم أعلاها في رحابا 9.7 ملم، عنجرة 7.1 ملم ، عجلون 6.6 ملم ، اشتفينا وعرجان 3.8 ملم ، خربة الوهادنة 3.3 ملم ، رأاس منيف 2.2 ملم عبين 1.7 ملم .

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