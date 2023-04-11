جيش العدو يعتقل خمسة فلسطينيين في جنين صباح اليوم الثلاثاء

جنين – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها (شمال الضفة الغربية).

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين نور الدين عيد مصطفى أبو صقر وشقيقه، وعبد الله أحمد البطل، بعد أن داهمت منازلهم، في حي الجابريات، وأحمد السوقي من منزل ذويه في شارع نابلس بمدينة جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن ماهر تركمان في مخيم جنين، والذي تتهمه باطلاق النار على حافلة في الأغوار مع نجله الشهيد وابن شقيقه الأسير، واعتقلت نجله أحمد.

كما حاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال “مستعربون” أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، وسمع دوي انفجارات في المكان.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، عمليات دهم وتفتيش في مدن الضفة الغربية، وتعتقل العديد من الفلسطينيين، قبل أن تنقلهم إلى مراكز التحقيق والمعسكرات الإسرائيلية.

وقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4780 أسيرا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.