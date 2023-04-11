الأمن العام ينفي نبأ قيام امرأة بسرقة علبة حليب من داخل مول

عمان – نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ما يتردد عن قيام سيدة بسرقة علبة حليب من أحد المولات، حيث لم تسجل لدى أيٍّ من أقسام البحث الجنائي أيّة قضية مشابهة.
وأضاف أن القضية الوحيدة التي جرى التعامل معها خلال اليومين الماضيين كانت في إحدى مناطق شمال عمان لسيدة قامت بسرقة حقيبة لسيدة أخرى بداخلها مبلغ مالي أثناء وجودهما داخل إحدى مركبات الأجرة، وجرى إلقاء القبض عليها وإحالتها للقضاء.
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