أجواء باردة وامطار متفرقة اليوم الثلاثاء، ورعدية غزيرة غدًا

عمان – تنخفض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، بشكل ملموس، لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وبحسب التقرير، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي علوي، لذا توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة وغائمة، وماطرة في اغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة احياناً في الاجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة مع هطول الامطار في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الاجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 6، وفي مرتفعات الشراة 14 – 5، وفي مناطق البادية 20 – 11، وفي مناطق السهول 17 – 9، وفي الأغوار الشمالية 23 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 17، وفي البحر الميت 24 – 16، وفي خليج العقبة 25 – 17 درجة مئوية.

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