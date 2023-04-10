نتنياهو يقوم بمساءلة رئيس الموساد حول “تسريبات البنتاغون”

ذكرت قناة 12 الإسرائيلية ان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو قد طلب، امس الاحد، من رئيس الموساد ديفيد برنياع شرح موقفه بخصوص تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، جاء فيه أن “قيادة الموساد شجعت الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي”.

وفقًا للقناة الإسرائيلية، فقد قال الأخير إنه “تحليل خاطئ من قبل مسؤولي المخابرات الأمريكية”. ويعتقد الموساد أن هذا التحليل يستند إلى موافقة (برنياع) على انضمام بعض موظفي الموساد إلى الاحتجاجات ضد الإصلاح.

واستند تقرير صحيفة نيويورك تايمز إلى وثائق البنتاغون المسربة التي لا تذكر أسماء مسؤولي الموساد الذين يُزعم أنهم شجعوا الاحتجاجات .

كما ذكر مكتب رئيس الوزراء أن “الموساد ومسؤوليه لم يشجعوا ولا يشجعون موظفيهم على المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو الاحتجاجات السياسية بشكل عام أو أي نشاط سياسي آخر”.

وكان قد نفى “الموساد” عبر دائرة الإعلام في رئاسة الحكومة الإسرائيلية التقارير الأميركية، ووصفها بالـ “كاذبة والسخيفة”، وزعم إن قادته وموظفيه الحاليين “لم يتعاملوا مع موضوع التظاهرات على الإطلاق، وظلوا أوفياء لقيمة أنهم رجال دولة، التي تقود الوكالة منذ إنشائها”.