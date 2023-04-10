لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران أوائل مايو المقبل في موسكو، لوضع "خارطة طريق" لأجتماع قادة الدول الاربعة
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جرينتش+2 06:02
نتنياهو يقوم بمساءلة رئيس الموساد حول “تسريبات البنتاغون”
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