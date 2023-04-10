حالة عدم استقرار وهطول امطار بعد ظهر اليوم الاثنين وغدا وبعده

عمان – تتأثر المملكة اليوم الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا، وتسود اجواء دافئة ومغبرة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تصبح الهطولات غزيرة في جنوب المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من مناطق المملكة.

وفي ساعات الليل يتراجع تدريجياً تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي وتضعف فرصة هطول الأمطار وتخف سرعة الرياح.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.

وبحسب التقرير، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس يوم غدٍ الثلاثاء، لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن متفرقة من المملكة ولاسيما في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتأثر المملكة الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي علوي، لذا توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول الأمطار في اغلب المناطق، يتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احياناً في الاجزاء الغربية والشمالية الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً في اغلب المناطق، لطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع سقوط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 12، وفي مرتفعات الشراة 25 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 13، وفي مناطق السهول 29 – 14، وفي الأغوار الشمالية 32 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 22، وفي البحر الميت 33 – 21، وفي خليج العقبة 34 – 20 درجة مئوية.

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