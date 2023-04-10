تعرض إمام مسجد للطعن في ولاية نيوجيرسي الامريكية/ شاهدوا

واشط ا- أعلنت شرطة ولاية نيوجيرسي الأمريكية أنها ألقت القبض على شخص (32 عاما) قام بطعن إمام مسجد (65 عاما)، أثناء السجود في صلاة الفجر أمس الأحد.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن إمام مسجد عمر بن الخطاب، أحد أكبر المساجد في مدينة باترسون- تَعَرّض لاعتداء وحشي بالطعن عدة مرات، وتم نقله إلى المستشفى؛ فيما تم القبض على المتهم ويُدعى “ش. ز” كان ضمن صفوف المصلين.

وبحسب صحيفة “New York Times” فقد قالت الشرطة إنها تُحقق في القضية؛ للتأكد من دوافع الجريمة التي تَسببت في خوف كبير بين الجالية المسلمة في ولاية نيوجيرسي.

وأشار رئيس بلدية باترسون، أندريه صايغ، إلى أنه سيتم توفير الأمن اللازم للمسجد والمصلين، وأن الشرطة ستعمل على التحقيق في هذه الواقعة الشنيعة وتقديم المتهم للعدالة.