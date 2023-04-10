أمانة عمان تعلن حالة طوارئ متوسطة اليوم للتعامل مع الحالة الجوية

أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة “غزيرة أمطار”، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة حسب تقارير مراكز التنبؤات الجوية من تساقط هطولات مطرية.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180).

كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وأكد ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، داعيا التجار إلى أخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

ودعت الأمانة المقاولين وأصحاب المشروعات الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

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