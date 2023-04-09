الدفاعات السورية تتصدى، فجر اليوم الاحد، لعدوان إسرائيلي أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية في المنطقة الجنوبية
أهم العناوين
جرينتش+2 04:05
“حماية المستهلك” تدعو للإسراع في إخراج صدقة الفطر وزكاة الاموال
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني