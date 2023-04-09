في مكالمة هاتفية عاجلة.. الرئيس الإيراني يناقش مع نظيره السوري العلاقات الثنائية، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
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جرينتش+2 12:19
جراء انجذابها لشهر الصيام.. لطيفة تطرح دعاء «راضيين»/ فيديو
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