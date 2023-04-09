جراء انجذابها لشهر الصيام.. لطيفة تطرح دعاء «راضيين»/ فيديو



طرحت الفنانة لطيفة دعاءً جديداً، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم “راضيين”، وهو من كلمات محيي الدين أحمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع زناتي .

وقالت لطيفة، في تصريحات صحفية: بمجرد سماع كلمات دعاء “راضيين” قررت تسجيله على الفور، فهو مناسب جدا لشهر رمضان الكريم، وبه رسالة توصي الجميع بالرضا، وكشفت أنها أول مره تتعاون مع هذا الفريق: الكاتب والملحن والموزع، ولكنها سعيدة جدا بهم، وقالت: هناك مفاجأة جديدة نجهز لها وهي دعاء آخر سيتم طرحه قريبا.

وأضافت لطيفة: كلمات الدعاء جذبتني وشعرت بحالة ربانية أتمنى أن تصل لكافة المستمعين، وبرغم أنني في شهر رمضان دائما أفضل الحصول على إجازة والبقاء في رحاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الدعاء جعلني أقرر النزول لتسجيله وطرحه في الشهر الكريم.

الجدير بالذكر أن لطيفة قد حصلت على لقب نجمة راديو إينرجي خلال شهر فبراير الماضي، وكانت آخر أعمالها فيديو كليب “ملحوقة” من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب، حيث تعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.