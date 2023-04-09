 انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية



عمان 8 نيسان (بترا)- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة من ليلة امس السبت، انفجر صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها.

وأكد المصدر أنّ سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرر بالأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وبين المصدر أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.

وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

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