الدفاعات السورية تتصدى، فجر اليوم الاحد، لعدوان إسرائيلي أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية في المنطقة الجنوبية
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 انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية
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