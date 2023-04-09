الدفاع المدني يحذر من التعرض للغبار، ويدعو لإغلاق النوافذ

دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين الى عدم التعرض للغبار بشكل مباشر وتجنب الخروج من المنزل، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الربو، وغسل العينين والأنف باستمرار مع اغلاق النوافذ وارتداء الكمامة كإجراءات وقائية، في ظل التوقعات بتأثر المملكة بمنخفض خماسيني اليوم.

كما دعت إلى ضرورة تفقد الوصلات الكهربائية داخل المنازل والمحلات الكهربائية وقدرتها على تحمل الأحمال الكهربائية لتسبب العديد منها بحرائق لتلك الأماكن.

وأكد الملازم الاول، محمد الخطاطبة، لإذاعة الأمن العام اليوم الأحد، أن نشامى الدفاع المدني قد عملوا على تقديم الإسعافات الأولية لـ(3160) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات، والاستجابة الفورية لـ (285) حادث إنقاذ، بالإضافة للسيطرة على (125) حريق خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وأضاف الخطاطبة، أن كوادر الدفاع المدني عملت خلال عطلة نهاية الأسبوع على اخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الرابع في العاصمة عمان، حيث نتج عنه 3 اصابات وتم اسعافهم إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم في الموقع، كما عملوا على اخماد حريق في المفرق بمنطقة صبحه داخل مستودع يحتوي على لمستلزمات افراح من صيوانات وكراسي وسجاد.

ولفت الى أنه جرى اسعاف سائحة اجنبية، من قبل كواد الدفاع المدني المختصة، تعرضت لإصابة في القدم في وادي حماد بمحافظة الكرك، ذلك بعد المسير مسافة 3 كيلو متر على الأقدام وحملها على النقالة واسعافها لأقرب مستشفى .