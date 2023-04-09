الدفاعات السورية تتصدى، فجر اليوم الاحد، لعدوان إسرائيلي أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية في المنطقة الجنوبية

دمشق- سانا

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في المنطقة الجنوبية وأسقطت بعض صواريخ العدوان.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه “حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الاحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها..وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اعلانه بمواصلة قوات جيش الإسرائيلي شن غارات داخل الأراضي السورية.

وأشار أفيخاي إلى أن ذلك يأتي ردا على عملية إطلاق الصواريخ الثانية التي وقعت في ساعة مبكرة اليوم الأحد.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قذيفتين صاروخيتين من الثلاثة اجتازتا الأراضي الإسرائيلية؛ حيث سقطت إحداهما في منطقة مفتوحة والأخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية.

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن غارات إسرائيلية جديدة على أهداف إضافية في سوريا، من بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالإضافة إلى رادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري.

وفي ساعة مبكرة من اليوم، شن الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية بطائرات مسيرة وقصف مدفعي استهدف بهما مواقع إطلاق الصورايخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري.

قد وشهدت هضبة الجولان السورية المحتلة، يوم امس السبت، توترا كبيرا على الصعيد الأمني حيث أطلق 6 صواريخ على دفعتين باتجاهها من الأراضي السورية، وسقطت الصواريخ الثلاثة الأولى، أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.

ويوم الثلاثاء الماضي، شن الطيران الإسرائيلي عدوانا جويا على منطقتين الأولى عسكرية وهي قاعدة للدفاع الجوي السوري في تل الصحن في ريف محافظة السويداء الشرقي، أما المنطقة الثانية فكانت مصنعا مدنيا للزجاج في منطقة (الكسوة) في ريف دمشق الجنوبي، ما تسبب في استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.