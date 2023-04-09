أجواء حارة اليوم الاحد، وحالة من عدم الاستقرار بدءًا من الغد

عمان – تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأحد، أعلى من المعدلات الاعتيادية بنحو 10-11 درجة مئوية، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الأجواء أثناء النهار حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وفي ساعات المساء والليل يحتمل هطول زخات محلية خفيفة من المطر في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية تثير الغبار في العديد من المناطق، ولاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتنخفض الحرارة قليلا وتسود أجواء مغبرة ودافئة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة. واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر يتوقع هطولات غزيرة في جنوب المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد على فترات، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق عدة من المملكة، وفي ساعات الليل يتراجع تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس يوم الثلاثاء لتسجل اقل من معدلاتها الاعتيادية بنحو 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتأثر المملكة الأربعاء، بكتلة هوائية باردة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها لتسجل أقل من معدلاتها بنحو 5-7 درجات مئوية ، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا تتحول تدريجيا الى غائمة، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا لتشمل باقي المناطق قد تكون لفترة قصيرة غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 18، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 34 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية.

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