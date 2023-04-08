وزارة الصناعة والتجارة تحرر 389 مخالفة منذ بداية رمضان

حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 389 مخالفة، منها 70 عدم التزام بالسقوف السعرية للدجاج.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن عدد الجولات الميدانية على الأسواق من بداية الشهر الفضيل بلغت نحو 449 جولة، تم خلالها زيارة 6617 منشأة، لافتة إلى استمرار حملات الرقابة المكثفة على الأسواق وضمن جولات رقابية صباحية ومسائية.

ودعت الوزارة المواطنين مجددا للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على هاتف الوزارة رقم 065661176 / معان 032131068/ المفرق 026232368/ الزرقاء 053983885/ جرش 026351661/ مأدبا 053244262/ الكرك 032351132 / الطفيلة 032241191/ العقبة 032015562 / عجلون 02/6422181 / البلقاء 053554835 / واربد 027277715.