لجان المخيمات الفلسطينية بالاردن تستنكر الأعمال الإجرامية للاحتلال

عمان – استنكرت لجان الخدمات والفعاليات الشعبية بالمخيمات الفلسطينية في الأردن، الأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وقالت في بيان صدر عن 13 مخيماً، “نتابع الجرائم البربرية التي تقوم بها عناصر الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين والاعتداء على الآمنين في المسجد الأقصى والمنازل والمدن والقرى وتدمير الممتلكات والتي تطورت بشكل سافر في شهر رمضان الفضيل باقتحام المسجد الأقصى والتنكيل بجموع المصلين والمعتكفين والمرابطين”.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، مشيرة إلى إصرار هذه الحكومة على تنفيذ مخططاتها بتهويد المدينة المقدسة وصولا إلى إقامة الدولة اليهودية المزعومة.

وثمنت موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابت برفض كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، ومقدرة تدخل جلالته ودعواته لجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لإيقاف هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات في القدس الشريف.

ودعت إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين مع الحفاظ على الحق الشرعي والتاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة