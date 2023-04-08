أردوغان يهنئ اليهود بعيد الفصح، ويشيد بدعمهم لتركيا وقت الزلزال

أنقرة – هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليهود من مواطني بلاده بمناسبة عيد الفصح.

جاء ذلك في رسالة نشرها عبر تويتر، اليوم السبت، قال فيها “أقدم التهاني القلبية لمواطنينا اليهود”.

وأضاف أن “مواطنينا اليهود الذين نشاركهم أرضنا منذ مئات السنين، قدموا مساهمات كبيرة لتقدم البلاد في كافة المجالات، وإن عيشهم في سلام وأمان ورفاه يعد ضمانا لوحدة بلدنا”.

وأردف أن الزلزال أظهر مرة أخرى قدرة الشعب التركي على تجاوز كافة الصعوبات، معربا عن بالغ شكره جراء تضامن المواطنين اليهود مع المتضررين منذ اللحظات الأولى للزلزال.

وختم أردوغان رسالته بتقديم التهنئة ليهود تركيا والعالم أجمع بعيد الفصح.