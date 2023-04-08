أجواء دافئة إلى حارة اليوم السبت وغدًا، وأمطار الاثنين

عمان – تكون الأجواء اليوم السبت، دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، لاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى أعلى من المعدلات العامة بحوالي 8-10 درجات مئوية، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تثير الغبار في العديد من المناطق، وخصوصا مناطق البادية.

وتتأثر المملكة الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية، وتسود أجواء مغبرة ودافئة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر مصحوبة بالرعد في جنوب المملكة.

ووفق التقرير، تمتد الزخات المطرية، تدريجيا في ساعات ما بعد العصر لتشمل مناطق مختلفة من المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات في ساعات المساء غزيرة أحيانا في جنوب المملكة مصحوبة بالرعد على فترات مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق عدة من المملكة تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس الثلاثاء، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 15، وفي مناطق البادية 32 – 18، وفي مناطق السهول 28 – 17، وفي الأغوار الشمالية 33 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 24، وفي البحر الميت 34 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 24 درجة مئوية.

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