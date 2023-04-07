فلكياً.. عيد الفطر المقبل يوم الجمعة 21 نيسان الحالي

أفاد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، بأن موعد هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرية الموافق 2023 ميلادية سيكون وفق الحسابات الفلكية يوم الجمعة 21 نيسان / ابريل 2023.

وأوضح القاضي أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م وهو يوم الرؤية.

وأشار إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.

وبين أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 21/4/2023م (عيد الفطر المبارك).