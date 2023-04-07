فلكياً.. عيد الفطر المقبل يوم الجمعة 21 نيسان الحالي

مقتل مستوطِنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار على سيارة قرب أريحا بغور الأردن.. وفرار المنفذين/ فيديو
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