إسرائيل تسقط، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إسقاط مسيرة من لبنان، في وقت سابق اليوم.

وذكر الجيش في بيان صدر عنه، أن قواته “رصدت عبور طائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، في منطقة مستوطنة ’زريت’، وأسقطتها”.

وأضاف البيان أنه “تمت مراقبة الطائرة المسيرة، بدون طيار بواسطة منظومة التحكم (التابعة للجيش) طوال الحدَث”، مشيرا إلى أن “الجيش الإسرائيلي، سيواصل العمل من أجل منع أي انتهاك لسيادة دولة إسرائيل”.

ولم يحدد بيان الجيش الإسرائيلي طريقة إسقاط الطائرة التي يعتقد أنها أسقطت الكترونيًا كما جرى في الأيام الأخيرة.