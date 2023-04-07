أجواء دافئة إلى حارة اليوم الجمعة وغدًا في معظم المناطق

عمان – يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 3-4 ) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

أما يوم الأحد، فتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 8-9 ) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة مناطق البادية.

وتتأثر المملكة يوم الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وتسقط -بمشيئه الله- زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة, تمتد تدريجياً لتشمل أغلب مناطق المملكة.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في المناطق الجنوبية خاصة مدينة العقبة يصحبها البرق والرعد، ما يودي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق عدة من المملكة قبل هطول المطر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 – 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 24 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 11، وفي مناطق البادية 31 – 16، وفي مناطق السهول 26 – 15، وفي الأغوار الشمالية 33 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 22، وفي البحر الميت 34 – 21، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية.

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